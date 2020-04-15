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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
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    15.04.2020 - 10:17 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 yükselişle 98.944,92 puana çıktı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 395,12 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 98.944,92 puana ulaştı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84'le ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,13'le turizm oldu.

    Yurt içinde dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.

    Koronavirüs piyasaların yönünü etkileyen temel faktör

    Analistler, koronavirüs salgını ve bu kapsamda ekonomileri destekleyici yönde atılan adımlara ilişkin haber akışının piyasaların yönünü etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

    ABD ve Avrupa'da bazı ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin tartışmaların yapıldığına işaret eden analistler, buna karşın yatırımcıların "ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağı"na değil, "toplam talebin virüs öncesi seviyelere ne zaman döneceği"ne odaklanması gerektiğini vurguladı.

    Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej kitap raporu, ABD sanayi üretimi ve New York Fed İmalat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

      Ehliyetsiz trafiğe çıkan gençlerden şok sözler! Ceza yiyeceğimizi biliyordukİstanbul Alibeyköy’de corona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Ehliyeti yanında bulunmayan ve biner lira para cezası kesilen gençler, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” dedi.
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