BİST98.1290,52EURO7,580,06USD6,97-0,11ALTIN376,71-0,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, güne yükselişle başladı
    ABONE OL
    22.04.2020 - 10:04 | | AA

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 artışla 98.129,45 puana yükseldi.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 510,45 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 98.129,45 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,03 ile metal ana sanayi oldu.

    Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 1,34 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 97.619,00 puandan tamamladı.

    Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.

    17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi, 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.

    Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilirDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde corona virüs salgını nedeniyle kazı çalışmaları başlatılamadı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, corona virüs salgınından sonra yapılacak kazılarda birçok yeni yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Her yıl yeni bir şey ortaya çıkıyor. Belki tarihi yeniden değiştirecek yapılar ortaya çıkarabiliriz. Zerzevan'da bir yerde üst, bir yerde de alt şehri var" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    6 yıldır aranan terörist kumar oynarken yakalandı

    6 yıldır aranan terörist kumar oynarken yakalandı

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    18 günlük bebek corona virüsü yendi!

    18 günlük bebek corona virüsü yendi!

    Sıradaki Haber