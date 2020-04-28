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AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta BIST 100 endeksi, 454,96 puan ve yÃ¼zde 0,45 deÄŸer kazanarak 101.722,32 puana Ã§Ä±ktÄ±. BankacÄ±lÄ±k endeksi yÃ¼zde 0,41 ve holding endeksi yÃ¼zde 0,76 yÃ¼kseliÅŸ kaydetti. TÃ¼m sektÃ¶r endeksleri gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlarken, en fazla kazandÄ±ran yÃ¼zde 1,86 ile biliÅŸim oldu.

DÃ¼n, Ã¶zellikle Avrupa'da ekonomilerin tekrar aÃ§Ä±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin pozitif etkisiyle yÃ¼zde 2,54 deÄŸer kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yÃ¼ksek kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Analistler, bugÃ¼nden itibaren hareketlenecek veri gÃ¼ndemi ve Kovid-19 salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin haber akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n takip edileceÄŸini belirterek, aÃ§Ä±klanacak ÅŸirket bilanÃ§olarÄ±nÄ±n da hisse ve sektÃ¶r bazlÄ± hareketlere neden olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Teknik aÃ§Ä±dan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnÃ§ olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden analistler, olasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerde ise 100.000 puanÄ±n destek konumuna geldiÄŸini kaydetti.