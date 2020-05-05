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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, güne yükselişle başladı
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    05.05.2020 - 10:12 |

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,80 artışla 99.634,33 puana yükseldi.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 792,09 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 99.634,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 1,09 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 1,09 ile gıda, içecek oldu.

    Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 2,24 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.842,24 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

      Kumar baskınında dolapta yakalandı, "Ben esnafım" dediİzmir çeşme'de polis ekipleri bir villaya kumar baskını düzenledi. Kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi.
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