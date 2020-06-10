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    10.06.2020 - 10:09 | | AA

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 109.599,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

    Dün 108.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 109.236,52 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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