Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 307,16 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 118.792,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,35 ile ulaştırma oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,36 değer kazanarak 118.485,24 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, son dönemde açıklanan pozitif veriler ile parasal ve mali desteklerin süreceği beklentilerinin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.