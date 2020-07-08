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    08.07.2020 - 10:04 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 artışla 119.693,80 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 354,95 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 119.693,80 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 4,57 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,49 ile spor oldu.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 35 milyar liralık rekor işlem hacmi ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı.

    Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, diğer taraftan bol likidite ortamı ve mali politikaların yatırımcı risk iştahını diri tuttuğunu söyledi.

    Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 120.000 puanın direnç, sırasıyla 117.500 ve 116.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi. 

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