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    23.07.2020 - 10:05 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 118.713,99 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 634,09 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 118.713,99 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik oldu.

    BIST 100 endeksi, dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü bir önceki kapanışının yüzde 0,03 üzerinde, 118.079,91 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

    Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. 

    Staja gidiyorum dedi! 5 yıldır haber alınamıyor!İstanbul Esenler’de ailesi ile birlikte yaşayan Yeliz Güner, yaklaşık 5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kızları bulunamayan acılı aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören Güner’in annesi ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
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