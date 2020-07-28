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    28.07.2020 - 10:04 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 1.197,10 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1,43 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.197,10 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

    BIST 100 endeksi, dün, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm hisselerin dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 artarak 1.315,05 puanla kapanış rekorunu kırdı.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

    Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronaviürs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi. 

    Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.
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