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    01.09.2020 - 10:12 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.081,66 puandan başladı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 3,05 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.081,66 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.

    Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisine ilişkin belirsizliklerin tartışılmaya devam ettiğini aktaran analistler, Fed üyelerinin açıklamalarının da bu bağlamda yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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