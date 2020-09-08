BİST1.0970.00EURO8.820.14USD7.460.16ALTIN463.620.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
    ABONE OL
    08.09.2020 - 10:05 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 1.101,56 puandan başladı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 4,76 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 1.101,56 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile turizm oldu.

    Dün alıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazancıyla 1.096,81 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

    Avro Bölgesi'nde GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 azalmasının beklendiğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, olası düşüşlerde ise 1.090 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti. 

    Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldıSon dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nca, Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel görev alıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yüzlerce kişiyi DEAŞ’a gönderdi, 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi

    Yüzlerce kişiyi DEAŞ’a gönderdi, 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Adana'da 1 kişinin öldüğü kavgaya 5 tutuklama

    Adana'da 1 kişinin öldüğü kavgaya 5 tutuklama

    Sıradaki Haber