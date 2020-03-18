BİST85.577-1,38EURO7,02-0,22USD6,481,25ALTIN310,77-1,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
    ABONE OL
    18.03.2020 - 18:38 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.201,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,23 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 4,27 ile metal, eşya, makina oldu.

    Güne düşüş eğilimiyle başlayan daha sonra kayıplarını telafi ederek 87.824,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, tekrar bu seviyeden gelen satışlarla 85.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

    ANALİSTLER NE DİYOR?

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında satıcılı seyre neden olmayı sürdürdüğünü belirterek, salgına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

    Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi ve cari işlemler dengesi, Japonya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

    YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin,  Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili  katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS ve YKS ertelendi mi, sınavlar ne zaman yapılacak? Son dakika: 2020 LGS ve YKS tarihleri açıkladı mı?

    LGS ve YKS ertelendi mi, sınavlar ne zaman yapılacak? Son dakika: 2020 LGS ve YKS tarihleri açıkladı mı?

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Sıradaki Haber