Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 558,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,46 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,09 ile elektrik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğunu belirterek, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz korkutucu boyutta olmadığına işaret ettiğini kaydetti.

Avrupa borsalarında, salgında artan vaka sayısının negatif etkisiyle yüzde 3'ü aşan kayıplar görüldüğünü dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin, sektör ve hisse bazlı işlemlerle göreceli olarak pozitif ayrıştığını söyledi.

Analistler, yarın ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.