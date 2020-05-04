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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    04.05.2020 - 18:38 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.

    Analistler, Borsa İstanbul'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

    Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Önce terk ettiler, sonra da "bize verin" dedilerİstanbul'da 2 hafta önce boş bir arazide terk edilmiş vaziyette bulunan yeni doğmuş bebeğin anne ve babası tespit edilip gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan genç çiftten bebeği sokağa bıraktığı belirlenen baba, 'Bir anlık korkuyla çocuğu sokağa bırakıp birisinin almasını bekledim, ailelerimizin konudan haberi var, nikah yapacağız ne olur artık çocuğu bize versinler" dedi.
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