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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    05.05.2020 - 18:46 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 98.737,52 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,01 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,19 ile taş, toprak oldu.

    Analistler, yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Dezenfeksiyon kabinini 20 ülkeye ihraç ediyorKocaeli'de, ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek parça üreten bir firma, koranavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte üretim hatlarında değişikliğe giderek dezenfeksiyon kabini üretmeye başladı. İşletme sahibi Bülent Özbey, dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi olduğunu ve 20 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.
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