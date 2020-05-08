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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    08.05.2020 - 18:52 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 97.845,20 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 553,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,36 ile finansal kiralama, faktoring en çok gerileyen ise yüzde 5,45 ile madencilik oldu.

    Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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