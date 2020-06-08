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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    08.06.2020 - 21:16 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu.

    Güne yükselişle başlayan ve 111.042,82 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 109.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

    Analistler, yarın yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de toptan eşya satışları ve stokları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.
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