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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    09.06.2020 - 18:37 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.

    Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

    Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildiKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, corona virüsün genomu analiz edildi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.
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