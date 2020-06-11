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    11.06.2020 - 18:21 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.155,41 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 623,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile spor oldu.

    Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, ihracat ve ithalat fiyat endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 10,9 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

    Ekonomistler ayrıca arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

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