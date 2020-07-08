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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    08.07.2020 - 18:23 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 626,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile ulaştırma oldu.

    Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrası ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı. Endeks daha sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 118.500-119.000 bandında dengelendi.

    Analistler, yarın yurt dışında, Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stokları ve satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

    Meslektaşını öldüren asistan doktor savunma yapmadıİstanbul Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter hakim karşısına çıktı. Sanık Yavuz Sümter, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek "Savunma verebilecek durumda değilim" dedi.
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