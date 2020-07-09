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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
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    09.07.2020 - 18:16 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.918,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile inşaat oldu.

    Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu kaydetti.

    Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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