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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
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    13.08.2020 - 18:28 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,25 değer kaybıyla günü 1.100,26 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,53 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,63 ile KOBİ sanayi oldu.

    Güne düşüşle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 seviyesinin üzerine çıkarak 1.125,92 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 1.100 seviyesinin üstünde dengelendi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs aşısına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine dair görüşmelere ilişkin belirsizliklerin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

    Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 18 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

    Ekonomistler ayrıca, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 artmasını bekliyor. Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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