BİST1.108-0.14EURO8.710.88USD7.380.60ALTIN458.510.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
    ABONE OL
    24.08.2020 - 18:20 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.108,44 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56'yla spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87'yle elektrik oldu.

    BIST 100 endeksi, en yüksek 1.118,11 ve en düşük 1.106,23 seviyelerini görmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.

    Analistler, yarın yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Tüketici Güven Endeksi ile Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin izleneceğini söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

    Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildiAntalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki gösterildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB'den Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

    MSB'den Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    24 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

    24 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

    Sıradaki Haber