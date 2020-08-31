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    31.08.2020 - 18:28 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,99 değer kaybıyla günü 1.078,61 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile ulaştırma oldu.

    Haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçüldüğünü, dünya ticaretinde görülen çift haneli daralmalar göz önüne alındığında ülke ekonomisinin atılan proaktif adımlarla görece pozitif ayrıştığını söyledi.

    Yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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