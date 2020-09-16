BİST1.107-0.37EURO8.880.14USD7.500.22ALTIN474.900.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü düşüşle tamamladı
    ABONE OL
    16.09.2020 - 18:42 | | AA

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 1.107,11 puandan tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile gıda içecek oldu.

    Güne yükselişle başlayan ve 1.116,57 puanı gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek kazançlarını geri verdi ve günü 1.100 puanın üzerinde tamamladı.

    Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

    Yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de işsizlik maşı başvuruları verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Sokak ortasında kurşun yağdırdıİstanbul Fatih Laleli'de bulunan iki döviz bürosunun çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerine teslim olurken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira? (16 Eylül) Son dakika gram, yarım, tam altın fiyatı

    Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira? (16 Eylül) Son dakika gram, yarım, tam altın fiyatı

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

    Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber