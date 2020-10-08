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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
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    08.10.2020 - 18:31 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kaybederek günü 1.150,49 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,34 ile spor oldu.

    Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Çin'de hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında 1.120 desteği, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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