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    13.10.2020 - 18:25 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek günü 1.174,70 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmelerle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını aktardı.

    ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğini belirten analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

    Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabası görüntülendiAzerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda işgalden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabası görüntülendi.
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