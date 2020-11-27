Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile madencilik sektörü oldu.

Günün ilk yarısında 1.351,65 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 1.324,72 puana kadar gerileyerek günü önceki kapanışına göre yüzde 1,02 azalışla 1.328,73 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.