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21.12.2020 - 18:19 | | AA

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek günü 1.384,43 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,05 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piton ve tarantula dolu eve baskınKocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada beslenmesi ve satışı yasak 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi, hayvanları besleyen kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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