Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2020'de 39 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

2020 yıl sonunda cari işlemler hesabının 39 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini tahmin eder ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari açığın 37,8 milyar dolar-41,3 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini öngörüyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekleyen ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.