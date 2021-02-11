Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2020'de 39 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 24,2 milyar dolar açık vereceği öngörüsünde bulunuyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekleyen ekonomistler, aralıkta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.