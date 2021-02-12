Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, yetkililerin ABD başta olmak üzere daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla artan beklentilere paralel küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.