MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
ABONE OL
22.02.2021 - 18:20 | | AA

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 değer kaybederek günü 1.550,61 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,89 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,15 ile madencilik oldu.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunlukTüm yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kılıçarslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçaslan ne zaman, nasıl öldü? İşte, Kılıçarslan hayatı...

Kılıçarslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçaslan ne zaman, nasıl öldü? İşte, Kılıçarslan hayatı...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

Görgü tanığı anlattı! Sokak ortasında dehşet

Görgü tanığı anlattı! Sokak ortasında dehşet

Sıradaki Haber