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    03.04.2020 - 18:31 | | AA

    Borsa günü yatay tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 89.552,61 puandan tamamladı.

    Borsa günü yatay tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 geriledi, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 6,72 ile spor oldu.Gün içinde 89.000-90.000 bandında yatay bir seyir zleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05'lik artışla 89.552,61puandan tamamladı.

    Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan kayıplar görüldüğünü, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

    Yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 11,86'ya gerilediğini kaydeden analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve petrol fiyatlarına karşın pay piyasalarındaki alıcılı seyrin dikkati çektiğini söyledi.

    Analistler, gelecek hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 seviyesinde dip oluşumunun dikkati çektiğine değinen analistler, 90.000-92.000 bölgesinin aşılması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini belirtti.

      MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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