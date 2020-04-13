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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü yatay tamamladı
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    13.04.2020 - 18:22 | | AA

    Borsa günü yatay tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.

    Borsa günü yatay tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.

    Gün içinde 97.312 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın ABD borsalarındaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.

    Analistler, bu hafta Çin'de büyüme, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yayımlanacak bazı verilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

    Yarın, yurt dışında, Çin'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.

    Taksim’de kuralları hiçe sayan turistlere polis müdahale ettiİki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde önceki günlere göre insan yoğunluğunun arttığı görüldü. Polis, maske takmayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan Faslı turistleri işlem yapılmak üzere Güvenlik Büro Amirliğine götürdü.
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