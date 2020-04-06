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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü yükselişle tamamladı
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    06.04.2020 - 18:17 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazancıyla 92.071,13 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.518,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 3,72 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 9,93 ile spor oldu.

    Gün içinde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü 92.071,13 puandan tamamladı.

    Analistler, koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.

    Yarın, yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

    TBMM Başkanı Şentop'tan tüm Türkiye'ye 23 Nisan çağrısıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.
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