BİST96.5480,74EURO7,310,24USD6,680,23ALTIN363,050,59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü yükselişle tamamladı
    ABONE OL
    10.04.2020 - 18:18 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 96.470,97 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 636,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 1,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile petrol, kimya, plastik oldu.

    Artan küresel risk iştahı ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 artışla 96.470,97 tamamlarken, haftalık değer kazancı yüzde 7,73'e ulaştı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme adımlarının borsaları desteklediğini ifade etti.

    Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise sanayi üretim endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları arasında gerçekleştirilmesi beklenen toplantının da gündemin odağında bulunacağını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doya Doya Moda bugün kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? İki yarışmacı elendi...

    Doya Doya Moda bugün kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? İki yarışmacı elendi...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsten kaç kişi öldü?

    Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsten kaç kişi öldü?

    Sıradaki Haber