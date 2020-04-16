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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü yükselişle tamamladı
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    16.04.2020 - 19:39 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 394,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,25 holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,59 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

    Yarın yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

    Dilara hemşire konuştu: 'Oğlumu bir aydır görmüyorum'Corona virüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Canla başla çalışan yeri geldiğinde ise evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Dünya basınında yer bulan ve fedakar sağlık çalışanlarının sesi olan Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım servisinde yaşanan zorlu süreci anlattı.
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