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    24.04.2020 - 19:40 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 98.758,96 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 587,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile inşaat oldu.

    Analistler, küresel pay piyasalarındaki düşüşe karşılık Borsa İstanbul'un yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

    Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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