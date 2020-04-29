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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    29.04.2020 - 18:21 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 101.595,33 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 887,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.

    Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin bekleneceğini söyledi.

    Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı bu yılın ikinci Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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