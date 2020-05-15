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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    15.05.2020 - 18:43 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 575,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile spor oldu.

    Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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