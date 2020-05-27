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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    27.05.2020 - 18:56 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 104.953,50 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.929,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 2,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile iletişim oldu.

    Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin azalan endişelerle birlikte ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, Borsa İstanbul'da da küresel pay piyasalarına paralel güçlü alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

    Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    İstanbul'da trafik bazı noktalarda durma noktasına geldiRamazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş gününün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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