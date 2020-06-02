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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    02.06.2020 - 18:47 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazancıyla 108.097,27 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 831,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

    BIST 100 endeksi, 108.097,27 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıdı.

    Analistler, dünya borsalarındaki yükselişler ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle Borsa İstanbul'da da alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini belirtti.

    Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor.

    Sağlık Bakanı Koca, Rus Mevkidaşı Murashko ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı.
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