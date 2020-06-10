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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    10.06.2020 - 18:18 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 542,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

    Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

    Yarın yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Üvey babadan çocuğuna istismar iddiasıAnkara'da yaşayan Makbule D., 2,5 yıllık eşi Y.D.'nin kendisine cinsel ve fiziksel şiddet, 4 yaşındaki oğluna ise cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Makbule D., Y.D.'nin tutuklanmasını isteyerek, "Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum" dedi.
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