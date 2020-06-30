BİST116.8270.85EURO7.710.15USD6.850.00ALTIN392.360.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü yükselişle tamamladı
    ABONE OL
    30.06.2020 - 18:21 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 116.524,78 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 681,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,32 ile spor oldu.

    BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

    Alperen'in katili tutuklandıKayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla sazlıkta yakalanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her satırı dehşet! İki kızını öldürdü, kendini vurdu

    Her satırı dehşet! İki kızını öldürdü, kendini vurdu

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Korkutan görüntü... Kıyıya vurdular

    Korkutan görüntü... Kıyıya vurdular

    Sıradaki Haber