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    24.07.2020 - 18:18 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 119.201,63 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile orman,kağıt,basım en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

    Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını bildirdi.

    ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

    Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini belirtti.

    Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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