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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    17.08.2020 - 18:29 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kazancıyla günü 1.086,20 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,01 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişki haber akışının küresel piyasalara olumlu yansıdığını, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin ise risk iştahını azaltıcı etki yaptığını belirtti.

    Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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