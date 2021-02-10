Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.