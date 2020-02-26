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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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    26.02.2020 - 13:18 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 113.898,88 puana düştü.

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

     

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 465,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    YATIRIMCILAR HABER AKIŞINI TAKİP EDİYOR

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,60 ile spor oldu.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

    O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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