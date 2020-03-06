BİST108.973-2,54EURO6,900,41USD6,09-0,34ALTIN330,430,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
    ABONE OL
    06.03.2020 - 13:12 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.569,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 3,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,99 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ile küresel pay piyasalarındaki güçlü satıcılı seyrin, Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu bildirdi.

    Bu gece yarısından itibaren başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdiYunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınında, bugün 1'inci hafta doldu. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşı tarafa geçişleri sürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Survivor Yasin'in hayatı

    Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Survivor Yasin'in hayatı

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber